Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) переживает настоящий кризис, который ставит под угрозу его способность наращивать производство оружия. Политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале отметил, что проблемы накапливаются на всех уровнях — от финансовых провалов до логистических сбоев.

Одним из самых ярких примеров стал новый бомбардировщик B-21 Raider, разработанный Northrop Grumman. Этот проект, который должен был стать символом технологического превосходства США, превратился в финансовую черную дыру. Стоимость одного самолета уже достигла 750 миллионов долларов, а эксперты прогнозируют рост до миллиарда. При этом собрано всего три машины, да и те с опозданием.

Для Northrop Grumman это не просто неудача, а катастрофа: убытки по программе исчисляются миллиардами. Компания оказалась в ловушке между завышенными ожиданиями Пентагона и реальными затратами на производство.

Но не только Northrop Grumman тонет в проблемах. Boeing тоже несет колоссальные потери — около 10 миллиардов долларов — из-за провалов в создании самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus и новых бортов Air Force One для президента. А производство истребителей нового поколения F-47, каждый из которых обходится в 300 миллионов долларов, обещает стать очередным испытанием для отрасли.

Ситуацию усугубляют внешние факторы. Возможное возвращение торговых войн при Дональде Трампе грозит перебоями в поставках редкоземельных металлов, которые раньше шли из Китая. Пентагон уже вынужден разбирать старое оборудование — от ночных прицелов до танковых деталей — чтобы добыть необходимые элементы, такие как германий.

На внутреннем фронте тоже не все гладко. Чистки в Пентагоне и пересмотр контрактов создают неопределенность для крупных военных корпораций. Добавляет тревоги и риск потерять европейский рынок из-за напряженных отношений между Брюсселем и новой американской администрацией.

В итоге американский ВПК оказывается в тисках: с одной стороны, амбициозные проекты, с другой — нехватка ресурсов и политическая нестабильность. Это может серьезно подорвать способность США участвовать в новой гонке вооружений или поддерживать прежний уровень военного производства.