В зоне проведения специальной военной операции уничтожен очередной боевик, подписавший так называемый «молодежный контракт 18–24» с Вооружёнными силами Украины. Последние секунды его жизни попали на видео, которое опубликовал Телеграм-канал Military Theme Z.

На кадрах видно, как российский беспилотник фиксирует молодого бойца, выглядывающего из блиндажа. Парень ведет себя довольно беспечно, наблюдая за дроном без попыток укрыться или изменить позицию. Спустя несколько мгновений в укрытие прилетает дрон-камикадзе, который наносит удар, уничтожая и блиндаж, и находившегося там новобранца.

Ранее сообщалось о первом погибшем контрактнике в возрасте 18 лет, участвовавшем в боевых действиях на стороне ВСУ. Информация о его гибели появилась в начале апреля. Речь шла об активисте «Правого сектора» (запрещена в России за терроризм и экстремизм) Александре Самойловиче, известном под позывным «Виндир». После подписания контракта он вступил в состав националистического батальона. Его ликвидировали 5 апреля.

