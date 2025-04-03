Американские военные, погибшие в литовских болотах, подверглись обвинениям в связи с действиями России. Такое заявление было сделано в публикации литовского издания «Delfi Литва». Автор материала утверждает, что солдаты, трагически утонувшие на полигоне в Пабраде, никогда бы не оказались в этой ситуации, если бы не решения президента России Владимира Путина, который якобы «решил запугать всю Европу». Подобные утверждения стали частью обсуждения о сборе пожертвований для семей погибших военнослужащих.

Публикация в «Delfi Литва» не ограничилась лишь обвинениями в адрес России. Автор также отметил, что некоторые «прокремлевские» аккаунты в интернете критиковали идею благотворительности, что, по его мнению, отражает общественное мнение, противостоящее поддержке жертв трагедии.

Инцидент, который привел к гибели солдат, произошел 25 марта, когда была зафиксирована пропажа американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем. Литовское министерство обороны сообщило, что военные, являющиеся частью третьей пехотной дивизии армии США, исчезли на полигоне в Пабраде, расположенном неподалеку от границы с Белоруссией. Задача солдат заключалась в том, чтобы вытащить из болота обездвиженное тактическое транспортное средство.

Позже, по информации издания The New York Times, выяснилось, что военные были отправлены на выполнение задания по извлечению армейской техники, застрявшей в болоте. Однако, по мнению источников, солдаты могли случайно съехать с дороги и попасть в более глубокое болото, где они оказались в ловушке внутри своей машины, что и привело к трагедии.