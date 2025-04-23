Польша рассматривает возможность строительства морских ветряных электростанций в Балтийском море не только как шаг к энергетической независимости, но и как способ усиления контроля над акваторией. Как пишет портал Defence24, речь идёт о создании наблюдательной и охранной инфраструктуры под видом обеспечения безопасности новых объектов. Однако реализация этой идеи сталкивается с серьёзными трудностями — как финансовыми, так и организационными.

Эксперт Максимилиан Дура подчёркивает, что ветряные станции могли бы играть роль системы раннего предупреждения, при этом дополняя оборонительные возможности Польши на море. Однако пока ни вооружённые силы, ни инвесторы не проявляют интереса к развитию такого направления. Установленные правила строительства ВЭС ориентированы исключительно на коммерческую выгоду и не предусматривают создания оборонительных элементов, что, по мнению аналитика, является серьёзной ошибкой.

Для защиты морских объектов требуется полноценная система мониторинга и реагирования. Это значит, что на ветряках должны появиться радары, оптико-электронные системы, а на берегу — центры наблюдения, работающие круглосуточно. Кроме того, потребуются катера с экипажами, способными не только устранять технические неисправности, но и оперативно реагировать на угрозы. Однако большинство компаний, участвующих в проекте, не готовы вкладываться в безопасность. Государство пока не предпринимает попыток изменить эту ситуацию.

Министерство обороны Польши, в ответ на запрос Defence24, ограничилось формальной ссылкой на положения Закона о безопасности на море, которые требуют учитывать оборонные нужды государства. Однако конкретных шагов по интеграции ВЭС в оборонную систему, включая участие флота и обязательства инвесторов, предпринято не было. Между тем ВМС страны нуждаются в системе дальнего обнаружения целей, и ветряные станции могли бы стать ключевым элементом такой структуры.

На фоне подозрений Запада в адрес России, связанных с подводной активностью в Балтийском море, вопрос охраны инфраструктуры приобретает особую значимость. Однако, как отмечает Defence24, текущая позиция властей не учитывает риски, связанные с диверсиями, подводными дронами и беспилотниками. В настоящее время военно-морская операция «Залив» охватывает лишь объекты, уже признанные критической инфраструктурой — газопроводы, телекоммуникационные кабели и терминалы. Морские ВЭС к ним пока не относятся.