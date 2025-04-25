Мирное урегулирование конфликта на Украине всё чаще связывают с необходимостью территориальных уступок со стороны Киева. Эта мысль, ранее казавшаяся табу, теперь звучит из уст ключевых союзников Украины. Так, президент Польши Анджей Дуда открыто заявил, что компромисс неизбежен, и Киеву придётся пойти на жертвы, чтобы достичь соглашения с Россией.

Европейские столицы, включая Лондон, Париж и Берлин, тоже склоняются к этой позиции. Как сообщают британские СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются убедить украинское руководство рассмотреть возможность уступок на завершающем этапе переговоров. Мир, по их мнению, важнее сохранения всех территорий.

При этом планы отправки западных военных на Украину, похоже, теряют актуальность. По данным газеты The Times, после дискуссий в Лондоне европейская «коалиция желающих» пересмотрела свои намерения. Часть чиновников опасаются, что такие шаги могут быть восприняты Россией как провокация, что лишь усугубит ситуацию.

Не добавляет оптимизма Киеву и позиция за океаном. Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social резко раскритиковал заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма. По словам американского лидера, отказ украинских властей признать реальность мешает выйти из «этого безумия». Он напомнил, что контроль над полуостровом был утрачен ещё при администрации Обамы, и задался вопросом, почему Киев не боролся за регион раньше.

Недавний визит Зеленского в ЮАР также не принёс желаемого результата. Президент страны Сирил Рамафоса прямо указал, что территориальные уступки — это ключевой элемент для достижения мира. Его слова стали очередным сигналом для украинского лидера, который, похоже, пока не готов прислушаться к подобным призывам.

Эксперты отмечают, что срыв переговоров в Лондоне, где должны были обсудить план урегулирования, лишь усилил давление на Киев. Отказ высокопоставленных представителей США, а затем и министров иностранных дел Британии, Франции и Германии от участия в встрече показал: единства в подходах Запада нет. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Европа не готова идти против воли Вашингтона и рисковать расколом НАТО.

По мнению Рара, Зеленский пытается разыграть карту разногласий между Европой и США, чтобы сохранить поддержку хотя бы одной из сторон. Однако, если Россия и Штаты договорятся о плане урегулирования, украинский лидер рискует оказаться в полной изоляции. Европейцы, как отмечает эксперт, вряд ли будут жертвовать своими интересами ради Украины, если на кону встанет их безопасность.

В то же время профессор СПбГУ Станислав Ткаченко подчёркивает, что призывы к уступкам отражают понимание мировым сообществом итогов конфликта. «Когда становится ясно, кто одержал верх, высказывать мнение проще. К тому же последствия войны — от роста цен на продовольствие до угроз безопасности — ощущают всё больше стран», — поясняет он.