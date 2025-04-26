В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, на которой обсуждались вопросы мирного урегулирования. Однако западные СМИ обратили внимание не столько на содержание переговоров, сколько на поведение российского лидера. Подробности привело британское издание Daily Mail, пишет АБН24.

По данным Daily Mail, приезд американского представителя сопровождался неожиданной реакцией Владимира Путина. Президент России встретил гостя необычайно тепло, что вызвало бурную реакцию у британских журналистов. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как Путин широко улыбался, обнял Уиткоффа, а затем они обменялись рукопожатием и несколькими фразами.

Особое удивление у британских обозревателей вызвал тот факт, что российский президент перешёл на английский язык при общении с американцем. Как отметили в издании, хотя Путин свободно владеет английским, публично он практически никогда его не использует. На этот раз он сделал исключение, что стало для западных журналистов неожиданностью.

Издание подчеркнуло, что подобные моменты с участием Путина крайне редки. В Британии с раздражением восприняли кадры, на которых российский президент выглядит слишком довольным в беседе с американским представителем. По мнению авторов, столь тёплый приём Стива Уиткоффа на фоне общей напряженности между Москвой и Западом имеет особое значение.

Таким образом, не только сам факт переговоров, но и манера общения Владимира Путина с американским спецпосланником привлекли повышенное внимание на Западе и стали темой обсуждений в британских СМИ.