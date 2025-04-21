В Риме, на фоне живописных итальянских улочек, прошел второй раунд переговоров между США и Ираном. В центре внимания — поиск компромисса, который мог бы разрядить напряженность вокруг иранской ядерной программы. Пока дипломаты обмениваются рукопожатиями, за кулисами зреет куда более острый вопрос: не станет ли Израиль инициатором военного удара по ядерным объектам Ирана?

Неделю назад в Омане стороны уже пытались нащупать общий язык. Тогда итоги встречи назвали обнадеживающими, и, кажется, этот настрой сохранился. Президент США Дональд Трамп публично выразил надежду на успех диалога, подчеркнув, что его цель — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Более того, он пожелал стране процветания, заверив, что Америка не претендует на иранские земли или ресурсы.

Однако за этими словами скрывается и другая правда. Трамп не скрывает, что не станет препятствовать Израилю, если тот решит нанести удар по ядерным объектам Ирана. Это звучит как тонкий намек: либо переговоры приведут к результату, либо Тегеран столкнется с куда более жестким сценарием.

Израиль, в свою очередь, давно занимает непримиримую позицию. Для Тель-Авива ядерная программа Ирана — это угроза, которую необходимо устранить любыми средствами, включая военные. Правда, без поддержки США такой шаг остается почти невозможным. Израилю нужны разведданные, гарантии и, что немаловажно, защита от неизбежного ответа Ирана, который может оказаться сокрушительным.

Для Ирана ситуация выглядит как игра с высокими ставками, где козыри пока на руках у Вашингтона. Поддаваться давлению США — значит рисковать собственной безопасностью в долгосрочной перспективе. Игнорировать угрозы Израиля — значит провоцировать эскалацию конфликта. Тегерану предстоит проявить недюжинное мастерство, чтобы выйти из этого дипломатического лабиринта.

Пока переговоры продолжаются, мир затаил дыхание. Римские встречи — это не только попытка договориться, но и проверка на прочность для всех сторон. Удастся ли избежать военного сценария, или регион снова окажется на грани большой бури? Ответ, кажется, зависит от того, насколько искусно Иран сможет разыграть свою партию.