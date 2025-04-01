В ночь на 1 апреля 2025 года на Украине неожиданно не было запущено ни одного российского дрона “Герань-2”. Этот редкий случай мгновенно вызвал слухи о возможном перемирии. Тем не менее официального подтверждения этой информации пока нет. Военный корреспондент Александр Коц с долей иронии отметил, что “шутка в День смеха” закончится и удары возобновятся уже на следующий день. По его мнению, это лишь кратковременная пауза, а интенсивность боевых действий вновь возрастёт. Пишет ЦГ.

Тем временем в Суджанском районе Курской области российские войска завершали масштабную операцию по зачистке приграничных территорий. Остатки украинских подразделений, ранее закрепившихся в лесных массивах и разрушенных зданиях, оказались в окружении. Активные действия велись в районе населённых пунктов Гуево и Горналь. По информации источников, подразделения ВСУ использовали заброшенные постройки для укрытия штурмовых групп, однако точечные удары российской артиллерии и беспилотников вынудили противника отступить. Операция практически завершена: контроль над пограничной полосой восстановлен, а линия обороны возвращена на прежние позиции.

На фоне этих событий военный эксперт Андрей Пинчук заявил, что наблюдающееся затишье может быть связано с попытками сторон достичь временного соглашения. По его словам, переговоры идут с обеих сторон и Россия, и Украина демонстрируют готовность к компромиссу. Пинчук предполагает, что подобное соглашение, если оно состоится, будет подписано в период с 18 по 22 апреля. Он также отметил, что удар по объектам противника в последнее время носит символический характер: вместо атак на линии фронта российские силы концентрируются на целях в глубоком тылу.

Вопросы возможного перемирия тесно связаны с международной политической обстановкой. Аналитики утверждают, что давление на участников конфликта усиливается со стороны Дональда Трампа. По мнению Пинчука, именно это влияние может подтолкнуть стороны к поиску компромисса. Однако остаётся неясным, смогут ли эти усилия привести к значительным изменениям на линии фронта.

Одновременно с этим недавние удары по газовой инфраструктуре “Суджа” добавили напряжённости в ситуацию. По мнению обозревателя Ильи Головнёва, атаки на энергосистемы преследуют политические и экономические цели. Западные страны, включая Великобританию и Францию, не заинтересованы в продолжении поставок российского газа в Европу. По мнению экспертов, такая стратегия служит средством давления на Москву, но также обостряет противоречия между участниками конфликта.

Военный аналитик Сергей Простаков считает, что эти атаки усложняют любые попытки перемирия. Он отмечает, что удар по “Судже” и другим объектам делает процесс переговоров более сложным, а в некоторых случаях – практически невозможным. Кроме того, Простаков указывает на глобальное противостояние между элитами: одна группа поддерживает Дональда Трампа, другая остаётся под контролем демократической администрации США и её европейских союзников. В таких условиях даже кратковременная пауза в боевых действиях остаётся временной мерой, а окончательное урегулирование конфликта – далёкой перспективой.