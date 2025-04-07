Человечеству осталось меньше трёх десятилетий до точки невозврата. К такому выводу пришёл вычислительный комплекс World One после анализа сотен экологических и социальных показателей. Искусственный интеллект, десятилетиями изучающий глобальные кризисы, ставит под сомнение способность цивилизации преодолеть собственные разрушительные последствия.

“Это не фильм-катастрофа. В 2045 году нам придётся бороться за каждый глоток воздуха”, — комментирует доктор Эмиль Костенко, климатолог, участвовавший в расшифровке прогноза.

Четыре всадника апокалипсиса XXI века

Сверхмощный алгоритм обозначил главные угрозы в удивительно человеческих терминах:

Удушье – промышленные выбросы превращают атмосферу в ядовитый коктейль;

– промышленные выбросы превращают атмосферу в ядовитый коктейль; Жажда – 83% пресных источников могут исчезнуть к 2040 году;

– 83% пресных источников могут исчезнуть к 2040 году; Голод – продуктивность сельхозземель падает на 2.7% ежегодно;

– продуктивность сельхозземель падает на 2.7% ежегодно; Лихорадка – температурные рекорды становятся новой нормой.

Интересный парадокс: сам World One – ровесник первых глобальных экологических инициатив. Разработанный в 1973 году для Римского клуба, он десятилетиями аккумулировал данные, пока его прогноз не превратился из теоретической модели в руководство к действию.

Цифровое пророчество или призыв к пробуждению?

Хотя сценарий выглядит фатальным, учёные настаивают: это не предсказание, а скорее диагноз. “Компьютер просто экстраполировал текущие тенденции. Меняя формулы сегодня, мы создаём альтернативные завтра”, – поясняет координатор проекта Алиса Вертоградова.

Отдельно эксперты выделяют демографический аспект. Даже при резком сокращении рождаемости к 2050 году население планеты может вернуться к показателям 1830-х годов – около 1 миллиарда человек.

P.S. В ироничном контрасте с глобальными прогнозами – новость из мира искусства. Вчера при пожаре погибла Людмила Суворкина, известная ролью в сериале “Жизнь и судьба”. Эта трагедия напоминает: даже в тени глобальных угроз каждая человеческая история уникальна.