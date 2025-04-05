**Челябинский автолюбитель придумал бюджетный лайфхак для защиты печки «Газели»**

Обычный пластиковый откос от окна может спасти двигатель отопителя от преждевременного выхода из строя. Такой неожиданный способ защиты придумал житель Челябинской области, эксплуатирующий «Газель».

Владелец грузовика заметил, что моторчик печки и фильтр быстро забиваются грязью, особенно при движении за большегрузами. Вместо того чтобы мириться с частыми поломками, он нашел простое, но эффективное решение: отрезок пластикового откоса шириной 10 см, закрепленный стяжками перед воздухозаборником.

**Как это работает?**

Импровизированный щит не мешает подаче воздуха, но при этом задерживает основную массу пыли и грязи, летящей из-под колес. Благодаря этому фильтр остается чистым дольше, а ресурс двигателя печки увеличивается.

Автор идеи утверждает, что теперь заменяет фильтр всего раз в год — примерно каждые 50 тысяч километров. Метод уже проверен на практике и, по словам изобретателя, действительно продлевает жизнь отопителю.

Этот лайфхак может пригодиться не только владельцам «Газелей», но и другим автолюбителям, сталкивающимся с проблемой быстрого загрязнения системы отопления. Главное — подобрать подходящий по размеру кусок пластика и надежно его закрепить.