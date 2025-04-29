В Великобритании впервые прошли успешные испытания нового типа направленного микроволнового оружия, предназначенного для борьбы с беспилотниками. Как сообщает Telegram-канал «Беспилот», в ходе тестирования, проведённого в Западном Уэльсе, удалось уничтожить около сотни дронов.

Отмечается, что стоимость одного выстрела новой системы составляет всего около 13 центов. Комплекс способен обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать воздушные цели на дистанции до одного километра, при этом для управления всей системой требуется лишь один оператор.

По данным канала, испытания проводились на относительно статичных целях — дронах, зависших в воздухе. В то же время остаётся неясным, насколько эффективно микроволновое оружие сможет проявить себя в условиях борьбы с быстро движущимися беспилотниками, что на практике имеет решающее значение для противодействия современным средствам воздушной атаки.

