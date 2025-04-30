По информации, опубликованной 30 апреля изданием “Российская газета”, на Запорожском направлении было применено тяжелое авиационное вооружение.

Российская авиация использовала объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500 для нанесения удара по району, где, по сведениям “РГ”, находились силы 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Момент удара был заснят с помощью беспилотного летательного аппарата.

Согласно сообщению, противник часто размещает свои объекты в пределах городской застройки Гуляйполя, что, как утверждается, повышает риски для гражданского населения.

Российские военные разведывательные службы смогли установить временное местоположение дислокации указанной бригады теробороны. После получения этих данных Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили атаку, применив полуторатонный боеприпас.

Боеприпасы объемного взрыва считаются особенно эффективными при поражении открытых территорий и целей, имеющих слабую защиту. К таким целям относятся, например, пехотные подразделения, легкая бронетехника, а также строения, включая те, что имеют гражданское назначение.

Эти авиабомбы получили неофициальное название “вакуумных” из-за характера взрыва: он вызывает быстрое выжигание кислорода из окружающего пространства, создавая резкий перепад давления. Те, кто оказался в эпицентре и выжил после воздействия взрывной волны и высоких температур, могут получить крайне тяжелые внутренние повреждения.

Таким образом, удар по позициям ВСУ в Гуляйполе с применением ОДАБ-1500 стал объектом съемки с БПЛА, а фотоматериалы предоставлены Министерством обороны Российской Федерации.