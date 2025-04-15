Россия пока воздерживается от жёсткого ответа на агрессивное поведение Эстонии в акватории Балтийского моря, но ситуация может измениться. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Борзенко в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, действия Таллина вызывают тревогу, но мгновенная военная реакция может повлечь за собой задействование пятой статьи устава НАТО. Формально она означает, что нападение на одного члена Альянса расценивается как нападение на всех. Однако Борзенко отметил, что за всё время существования НАТО статья так и не была применена на практике. Кроме того, юридические тонкости не позволяют России однозначно реагировать, так как суда, попавшие под давление, формально не являются российскими — у них иностранная регистрация.

Анализируя возможные сценарии, военный обозреватель высказал сомнение в том, что ведущие страны блока, в том числе Германия, решатся на войну с ядерной державой ради Эстонии. На фоне общей обстановки он подчеркнул уникальность Балтийского региона: территория здесь компактная, а российские ракеты способны достать до любой точки. Возможны и последствия экологического характера, если начнётся реальное военное столкновение.

Как один из альтернативных шагов, Борзенко назвал экономические меры. Несмотря на громкие заявления, Эстония продолжает закупать у России товары в обход ограничений. Это направление может быть использовано для давления без прямого применения силы. При этом, по словам эксперта, Москва придерживается выжидательной позиции и наблюдает за развитием обстановки. Он также указал, что уязвимостью России остаются маршруты, ведущие в Калининград, включая как железные, так и морские пути.

Комментируя действия эстонских катеров, которые мешают проходу танкеров, собеседник «Первого русского» напомнил о международном опыте борьбы с пиратами у берегов Сомали. Тогда проблему удалось решить с помощью частных военных компаний. Однако подобный подход, по его словам, не укладывается в рамки российского законодательства. В то же время он не исключил, что при продолжении провокаций со стороны Таллина Россия может выбрать любой из доступных вариантов.

На данный момент, как подчеркнул Борзенко, ситуация на Балтике остаётся под контролем, и кризис ещё не достиг той стадии, когда неизбежна жёсткая реакция. Однако Россия располагает целым арсеналом ответных мер, и выбор конкретного сценария — лишь вопрос времени и обстоятельств.