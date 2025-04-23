Подразделение ВСУ «Птахи Мадьяра» понесло потери в результате удара фугасной авиационной бомбой. Об этом рассказал изданию АиФ оператор беспилотников 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Буратино», принимавший участие в боях на Артёмовском и Курском направлениях.

По словам бойца, с данным украинским батальоном российские военные уже сталкивались в зоне боевых действий под Артёмовском. Позже бойцы «Птах Мадьяра» были переброшены в Курскую область, где продолжили участие в боевых действиях. «Мы их там видели. Это подразделение хорошо укомплектовано, у них много опытных операторов, но потерь они понесли серьёзных. И ФАБами их тоже немало накрыли», — отметил оператор с позывным «Буратино».

Боец также уточнил, что батальон активно финансируется со стороны украинского государства, в том числе на закупку вооружения и развитие беспилотных систем. Особый упор, по его словам, делается на модернизацию дронов, часть из которых работает через оптоволоконные каналы. Однако, как утверждает «Буратино», в ряде случаев срабатывание взрывных устройств на таких дронах происходит с перебоями, что снижает их эффективность в бою.

Ранее сообщалось, что «Птахи Мадьяра» были переброшены на Курское направление для удержания позиций на тех участках, которые ранее контролировались украинской армией. Использование фугасных авиационных бомб направлено на поражение скоплений живой силы и техники противника. Именно такие боеприпасы, по словам бойца из 11-й бригады, сыграли ключевую роль в нанесении урона украинскому подразделению.