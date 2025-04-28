Представьте себе: американские ученые, чьи открытия десятилетиями двигали мир вперед, сегодня пакуют чемоданы. Причина? Сокращение финансирования науки в США и массовые увольнения в исследовательских институтах, инициированные администрацией Дональда Трампа. Пока Америка теряет свои таланты, другие страны разворачивают настоящую охоту за светлыми умами.

Канада и Европа, включая Францию, Германию, Данию и Норвегию, а также далекая Австралия, предлагают заманчивые условия: солидные гранты, упрощенные визы и даже помощь с переездом. Это не просто жест доброй воли, а стратегический шаг, чтобы заполучить специалистов, которые оказались в подвешенном состоянии у себя на родине.

Опрос журнала Nature, проведенный весной, рисует тревожную картину: три четверти из более чем 1200 ученых в США всерьез задумываются об эмиграции. Большинство из них смотрят в сторону Канады и европейских стран, где наука все еще в почете.

В самой Америке ситуация усугубляется. Решения властей заморозили ключевые проекты, а сокращения, поддерживаемые в том числе Илоном Маском в рамках экономии бюджета, лишают работы тысячи исследователей. Лаборатории пустеют, а перспективы меркнут.

На этом фоне Норвегия выделяет 100 миллионов крон на специальный фонд для привлечения иностранных ученых. Австралия не отстает, запуская программу ускоренного трудоустройства для американских специалистов. Даже Австрия, по данным местных СМИ, открывает двери, предлагая 50 стипендий для студентов и ученых из США, которые чувствуют политическое давление.

Однако эксперты предостерегают: без серьезных вложений в собственную науку большинству стран будет непросто удержать приезжих гениев. Конкуренция за умы нарастает, и это не просто гонка за талантами, а борьба за будущее инноваций.

Пока США теряют свои кадры, мир наблюдает за тем, как перераспределяется научная мощь. Вопрос лишь в том, кто успеет извлечь из этого выгоду, а кто останется у разбитого корыта.