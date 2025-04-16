Судьба временного прекращения российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре будет решаться уже через два дня. Напомним, 18 марта президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на введение одностороннего моратория сроком на 30 дней. Этот шаг был задуман как жест доброй воли с российской стороны и предусматривал взаимное воздержание от атак на объекты энергетики. Пишет ЦарьГрад.

В соответствии с достигнутой договорённостью, российская сторона даже пошла на то, чтобы уничтожить собственные беспилотники, которые уже находились в воздухе и двигались к намеченным целям. Однако, как отмечается, Киев практически сразу нарушил условия соглашения. С 18 марта по 14 апреля на территории России зафиксировано 101 нападение на энергетические объекты. Некоторые из них были отражены средствами ПВО, однако часть ударов достигла целей и привела к отключению электроэнергии у десятков тысяч человек.

Более того, удары украинских вооружённых формирований затронули не только объекты энергетической инфраструктуры. Среди целей оказались и гражданские объекты. Особенно серьёзные последствия были зафиксированы после массированной атаки дронов в Курской области, где имеются погибшие и раненые. Несмотря на объявленный российской стороной мораторий, Киев продолжал активные действия, игнорируя изначальные условия договорённости.

Военный эксперт Алексей Суконкин, комментируя ситуацию, обратил внимание на жёсткость формулировок, прозвучавших в последние дни, и отметил, что они могут свидетельствовать о скором ответном ударе со стороны России. По его словам, можно ожидать масштабной операции, которая по своим параметрам превзойдёт всё, что было ранее.

Несмотря на уже осуществлённые удары с использованием дронов-камикадзе и баллистических ракет, Россия до сих пор не прибегала к задействованию полного спектра средств поражения. Пока сдерживались морские ударные комплексы и крылатые ракеты. Однако, по оценкам экспертов, готовность к масштабной операции находится на завершающем этапе. Предыдущие удары по территории Украины включали применение сотен крылатых ракет и десятков «Калибров» и «Искандеров», но сейчас речь может идти о пуске до тысячи ракет одновременно, что станет беспрецедентной по масштабам акцией.