Отечественный автомобильный премиум медленно набирает обороты: аналитики подвели первые итоги регистраций машин бренда Aurus. Несмотря на семилетнюю историю присутствия на рынке, официальная статистика ГИБДД фиксирует пока скромные цифры.

Динамика регистраций

Как отмечают эксперты «Автостата», юридическое оформление первого экземпляра состоялось только в декабре 2019 года. Последующие годы показали постепенный рост:

2020: 7 автомобилей

7 автомобилей 2021: 22 единицы

22 единицы 2022: 31 машина

31 машина 2023: 86 новых владельцев

86 новых владельцев 2024: 118 регистраций

Особый интерес вызывает текущий год – за первые три месяца 2025 года на учёт встало 92 экземпляра, что превышает показатели всего 2022 года. Такие данные озвучил сооснователь агентства Сергей Целиков.

«Суммарный парк Aurus сегодня составляет 357 автомобилей. Для сравнения – люксовые иномарки аналогичного класса регистрируют по несколько тысяч ежегодно», – отмечает эксперт.

Интересный парадокс: проект, изначально создававшийся как национальный символ автопрома, по факту остаётся эксклюзивом для ограниченного круга лиц. Основные точки роста связаны с корпоративными закупками и госзаказами, тогда как частные владельцы пока редко выбирают российский премиум.