Украинские вооружённые силы продолжают нести тяжёлые потери, которые становятся всё более невосполнимыми, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran. Он подчеркнул, что наступательное превосходство российской армии становится всё более очевидным, а об этом, по его словам, говорит уже и само командование ВСУ. Передает ИноСМИ.

Согласно словам Меркуриса, украинская армия вновь столкнулась с серьёзным поражением, сопровождающимся катастрофическими потерями. Такая ситуация, по мнению эксперта, уже перешла в разряд закономерности. Проблема, по его оценке, заключается не только в потерях, но и в невозможности быстро восполнить живую силу и технику. Особенно остро это проявляется на фоне нехватки ресурсов и снижения эффективности западной помощи.

Отдельно британский аналитик обратил внимание на ситуацию на северных участках фронта. Там, как он отметил, позиции ВСУ заметно ослабли, а российская армия продолжает продвигаться вперёд, достигая ощутимых результатов. В числе уязвимых точек — район Константиновки, где, по поступающим данным, украинская оборона едва держится. По мнению Меркуриса, в случае масштабного наступления летом российские силы могут сосредоточиться на взятии оставшихся ключевых городов Донбасса — Славянска, Краматорска, Константиновки и Покровска. Захват этих населённых пунктов, как он полагает, будет означать завершение битвы за регион.

Меркурис также отметил, что для стратегической победы России нет необходимости продвигаться до границ с Польшей. Достаточно закрепиться по линии Днепра, что фактически парализует военный потенциал Украины. Такой удар, по его мнению, станет фатальным для нынешнего украинского государства и вызовет «кумулятивный коллапс», первые признаки которого, как утверждает эксперт, уже можно наблюдать.

В поддержку своей позиции Меркурис сослался на слова командующего ВСУ Александра Сырского, который признал, что Россия не только компенсирует свои потери, но и наращивает численность войск. При этом Украина теряет темпы мобилизации: Сырский указал, что набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дал крайне скромный результат — всего около 500 человек. Как отметил аналитик, это меньше, чем ВСУ теряют в день активных боёв.

По итогам анализа Меркурис приходит к выводу, что украинская армия слабеет, а российская — укрепляется. Это приводит к усиливающемуся дисбалансу сил, который не могут компенсировать ни европейские страны, ни даже США. Западные армии, по его словам, сталкиваются с нехваткой боеприпасов, бронетехники и систем ПВО, что делает невозможным уравновешивание ситуации на фронте.