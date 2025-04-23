В эксклюзивном интервью спецкору одного из российских СМИ командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов раскрыл детали ожесточенных боев в Курской области, уникальной операции «Поток» в Судже и ликвидации попыток прорыва ВСУ в Белгородской области. Его слова — это не просто хроника событий, а взгляд изнутри на вызовы, с которыми сталкивается Россия в рамках СВО.

Начало конфликта в Курской области стало шоком для многих. По словам Алаудинова, противник, поддерживаемый аналитическими центрами НАТО, готовил операцию более полугода, скрупулезно выискивая слабые места в российской обороне. ВСУ бросили в бой свыше 200 танков, около 400 боевых машин и 12 тысяч бойцов. Однако, как отмечает командир, враг не учел одного — молниеносной реакции спецназа «Ахмат», который первым принял удар и остановил наступление.

«Я прибыл на место через несколько часов после тревожного звонка. Штаб был в растерянности, связи с подразделениями не было, в небе — ни одного дрона. Но за 10-12 часов мои отряды БПЛА полностью раскрыли позиции врага, и мы перекрыли их колонны на подступах к Курску», — вспоминает Алаудинов. Он подчеркивает: без спецназа «Ахмат» и выстроенной линии обороны прорыв мог стать катастрофой.

Одной из самых трагичных страниц конфликта стали преступления ВСУ против мирного населения. В Русском Поречном и Мартыновке были обнаружены тела замученных стариков и женщин. «Это не солдаты, а изверги. Они вымещают злобу на беззащитных, потому что не способны сражаться с нами лицом к лицу», — говорит командир. Он уверен: каждый виновный ответит за содеянное, включая руководство Украины, которое должно понести публичное наказание.

Почему же выдавливание противника из Курской области шло медленно? Алаудинов объясняет: на первом месте стояла безопасность мирных жителей. «Мы не могли бить наугад, зная, что там наши люди. В отличие от врага, мы бережем каждую жизнь», — подчеркивает он. Кроме того, ВСУ постоянно подтягивали резервы, теряя за семь месяцев более 70 тысяч бойцов, но продолжая цепляться за каждый клочок земли.

Ярким эпизодом стала операция «Поток» в Судже, идея которой родилась в недрах подразделения «Ветераны». Около 680 бойцов, включая спецназ «Ахмат», прошли через подземные коммуникации, внезапно ударив по врагу. «Противник был в панике, бросал позиции и убегал в чем был», — рассказывает Алаудинов. Этот маневр, поддержанный натиском с других направлений, позволил освободить ключевые населенные пункты и переломить ход боев.

Отвечая на вопрос о целях Украины в Курской области, командир раскрывает: враг планировал захватить Курчатовскую АЭС и обширные территории, чтобы диктовать России унизительные условия переговоров. «Это не задумка Зеленского, а план его западных хозяев. Но их расчеты рухнули — нас хранит Бог», — заключает он.

Говоря о попытке ВСУ повторить курский сценарий в Белгородской области, Алаудинов отмечает: у противника уже нет таких ресурсов. «Они пытаются отвлечь нас, растянуть силы, но мы держим ситуацию под контролем. Спецназ «Ахмат» зачищает Демидовку, и враг там долго не продержится», — уверяет командир.

В завершение Алаудинов подчеркивает, что цели СВО остаются неизменными: демилитаризация Украины, ликвидация фашистского режима и защита русских земель. «Мы не стремимся уничтожить украинцев — они наши братья. Но мы обязаны вернуть их в лоно мира и здравого смысла», — говорит он, призывая к единству всех народов России как залогу будущих побед.