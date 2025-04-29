Таяние арктических льдов усиливает угрозу ядерного конфликта, сообщает Al Jazeera. Изменение климата открыло новые судоходные маршруты и сделало доступными богатые природные ресурсы, что резко обострило геополитическую конкуренцию в регионе. Рост напряжённости между ведущими державами уже сегодня вызывает серьёзные опасения по поводу возможной эскалации.

Как отмечает эксперт Мэтью Уоллин, сотрудничество России и США по контролю над ядерными рисками начало разрушаться после 2022 года на фоне конфликта на Украине. Это ослабление взаимодействия между двумя странами усилило тревогу по поводу возможных ядерных провокаций в Арктике. Россия, контролирующая 53% арктического побережья, активно укрепляет своё присутствие в регионе. Китай, в свою очередь, наращивает собственные силы, стремясь занять значимое место в борьбе за ресурсы и влияние на Севере.

Исторически Арктика всегда имела стратегическое значение — кратчайший маршрут для межконтинентальных ядерных ударов между США и Россией проходит именно через Северный Ледовитый океан. Это делает регион крайне уязвимым в случае обострения международной обстановки. Дополнительную угрозу создают возможные «серые атаки», такие как кибервмешательства и приграничные провокации, которые способны спровоцировать серьёзные инциденты.

Расширение НАТО за счёт вступления Финляндии и Швеции лишь усилило опасность военных столкновений в регионе. Россия активно модернизирует свою арктическую инфраструктуру, в то время как Франция и Великобритания заявили о планах нарастить собственные ядерные силы. Это происходит на фоне того, что срок действия договора СНВ-3 истекает в 2026 году, что создаёт условия для новой гонки вооружений.

Al Jazeera подчёркивает, что в сложившейся обстановке существует высокая вероятность случайных инцидентов, которые могут перерасти в серьёзный конфликт. Демонстрация силы со стороны крупнейших держав в условиях таяния льдов и роста напряжённости превращает Арктику в одну из самых опасных точек планеты.