Трёхвековая лиственница у музея Абрамова стала претендентом на звание главного дерева России
В окрестностях музея Фёдора Абрамова в Архангельской области растёт исполинский страж истории — 30-метровая лиственница, которая вот-вот может стать национальным символом. Дерево-долгожитель, чей возраст приближается к трём столетиям, вошло в шорт-лист конкурса «Российское дерево года — 2025».
От памятника природы до всероссийской славы
После получения федерального статуса охраняемого объекта в феврале 2024 года лиственница совершила новый рывок. Теперь ей предстоит конкурировать с другими древними гигантами из национального реестра. Оргкомитет до 20 апреля завершает формирование списка из 60 номинантов — окончательный выбор опубликуют к 1 мая.
«Это не просто дерево — живой свидетель эпохи Петра I. Оно росло, когда здесь только начинали строить первые корабли для русского флота,» — делится с корреспондентом хранитель музея, ежедневно наблюдающий за великаном.
Как устроен конкурс?
- Голосование стартует 1 мая на официальном портале программы
- Любой россиянин может отдать голос за понравившийся объект
- Победитель получит профессиональный уход дендрологов
- Имя чемпиона объявят в августе 2024
Особенность состязания — исключительный статус участников. Претендовать на звание могут только деревья из федерального реестра природных памятников. Регионы вправе выдвигать одного кандидата, прошедшего строгую экспертизу возраста и исторической ценности.
Для архангельской лиственницы конкурс — шанс привлечь внимание к уникальному ландшафту Пинежья. Если дерево победит, вокруг него обустроят экотропу с информационными стендами, превратив природный объект в точку притяжения туристов.