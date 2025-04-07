Трёхвековая лиственница у музея Абрамова стала претендентом на звание главного дерева России

В окрестностях музея Фёдора Абрамова в Архангельской области растёт исполинский страж истории — 30-метровая лиственница, которая вот-вот может стать национальным символом. Дерево-долгожитель, чей возраст приближается к трём столетиям, вошло в шорт-лист конкурса «Российское дерево года — 2025».

От памятника природы до всероссийской славы

После получения федерального статуса охраняемого объекта в феврале 2024 года лиственница совершила новый рывок. Теперь ей предстоит конкурировать с другими древними гигантами из национального реестра. Оргкомитет до 20 апреля завершает формирование списка из 60 номинантов — окончательный выбор опубликуют к 1 мая.

«Это не просто дерево — живой свидетель эпохи Петра I. Оно росло, когда здесь только начинали строить первые корабли для русского флота,» — делится с корреспондентом хранитель музея, ежедневно наблюдающий за великаном.

Как устроен конкурс?

Голосование стартует 1 мая на официальном портале программы

Любой россиянин может отдать голос за понравившийся объект

Победитель получит профессиональный уход дендрологов

Имя чемпиона объявят в августе 2024

Особенность состязания — исключительный статус участников. Претендовать на звание могут только деревья из федерального реестра природных памятников. Регионы вправе выдвигать одного кандидата, прошедшего строгую экспертизу возраста и исторической ценности.

Для архангельской лиственницы конкурс — шанс привлечь внимание к уникальному ландшафту Пинежья. Если дерево победит, вокруг него обустроят экотропу с информационными стендами, превратив природный объект в точку притяжения туристов.