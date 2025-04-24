Военные связи между Тайванем и США продолжают углубляться на фоне обостряющейся ситуации в регионе. Как сообщает China.com, в ежегодных учениях «Хань Куан 41» впервые в качестве советника Генерального штаба вооружённых сил Тайваня принял участие американский генерал в отставке Роберт Абрамс. Это стало очередным подтверждением всё более тесного взаимодействия между Вашингтоном и Тайбэем. Однако почти одновременно с этим пришла новость, которая вызвала резкую обеспокоенность со стороны главы тайваньской администрации Лай Циндэ — США неожиданно объявили о приостановке ряда поставок на остров. Перевод иностранной статьи представлен изданием Discover24.ru.

Параллельно с этим администрация Дональда Трампа ввела новые тарифы на экспорт с Тайваня, установив пошлины в размере 32%. Для экономики острова, ориентированной на внешние рынки, и в особенности на США как одного из главных торговых партнёров, это решение оказалось болезненным. Большинство предприятий, особенно работающих с низкой рентабельностью, столкнулись с угрозой банкротства. Отдельные компании уже начали сокращать объёмы производства или вовсе закрываться.

Вместо того чтобы искать пути стабилизации внутреннего положения, Лай Циндэ решил углубить курс на зависимость от Соединённых Штатов. Администрация запустила программу по закупке американских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов в течение ближайшего десятилетия. В список входят энергоносители, сельскохозяйственная продукция, оборудование и оружие. Эта сумма эквивалентна почти 15% всего ВВП Тайваня. На фоне экономического давления жители острова всё чаще называют подобные шаги «продажей Тайваня».

Дополнительно власти продвигают политику отделения от материка, настаивая на свёртывании экономических связей с КНР. Приняты меры по ограничению участия в «красной цепочке поставок», что вынудило множество компаний свернуть планы развития на континенте. Согласно данным опроса Ассоциации тайваньской электротехнической и электронной промышленности, более 70% местных бизнесменов убеждены, что эта политика резко подрывает конкурентоспособность.

В ответ на военные инициативы Тайваня Китай ввёл санкции против компаний, связанных с сепаратистскими структурами и ограничил импорт ряда тайваньских сельскохозяйственных продуктов, что нанесло серьёзный удар по аграрному сектору острова. Также были введены экспортные ограничения на стратегические ресурсы, включая редкие металлы, такие как галлий и германий, которые критически важны для американской оборонной промышленности. Это косвенно влияет и на тайваньские отрасли, зависящие от поставок США.

На фоне происходящего китайские власти активно продвигают идею принципа одного Китая на международной арене. Всё больше государств открыто поддерживают эту позицию, усиливая дипломатическую изоляцию Тайваня. По данным опроса TVBS, 51% жителей острова недовольны реакцией администрации Лай Циндэ на действия США, а растущее недоверие к курсу «независимости Тайваня» говорит о глубоком общественном разочаровании.

Учитывая происходящее, становится очевидно, что ставка на США в попытке обрести независимость не только не оправдывается, но и усугубляет положение. Пока Лай Циндэ продолжает полагаться на поддержку Вашингтона, экономика Тайваня несёт потери, а сам остров оказывается в ещё более уязвимом положении.