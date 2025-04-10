Доброволец Вооруженных сил России Давид Кайфачян оказался в изоляции от своих товарищей на протяжении девяти суток в районе боевых действий в Курской области.

В условиях постоянных обстрелов и отсутствия полноценного снабжения он получил серьезные травмы, включая обморожение, однако сумел сохранить боевой дух и выбраться из окружения.

По данным пресс-службы ЛДПР, несмотря на крайне тяжелое состояние, Кайфачян самостоятельно прошел около 10 километров до точки эвакуации. Его поступок рассматривается как проявление выдающегося мужества и стойкости. В партии подчеркивают, что такие истории — яркое свидетельство героизма и преданности долгу, которые ежедневно демонстрируют российские военнослужащие на линии соприкосновения.

Подвиг Кайфачяна вызывает восхищение не только у сослуживцев, но и у широкой общественности. Он стал символом выносливости и верности присяге, даже в самых экстремальных условиях.