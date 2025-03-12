В нынешние времена владельцы кофеен, баров и кондитерских неизменно включают в список оснащения своего заведения аппарат для приготовления и хранения шоколада в горячем состоянии. Шоколад актуален в любое время года независимо от возраста и гастрономических предпочтений посетителей заведений общественного питания.

Достоинства аппаратов для приготовления горячего шоколада

Аппараты для приготовления сладкого продукта недороги, справляются с серьезными нагрузками, просты в уходе и неизбежно приносят прибыль. Приобретение этого вида оборудования можно считать выгодной инвестицией.

Несмотря на сложность конструкции, шоколадные машины легко собираются и разбираются. Многие модели настолько компактны, что могут быть установлены в небольших по площади помещениях, в том числе – на домашней кухне.

Современные модели шоколадниц:

стильные;

производительные – за один раз в аппарате можно приготовить от 1 до 10 литров горячего шоколада;

многофункциональные;

работают по индивидуальным программам.

В шоколадницах можно приготовить не только горячий шоколад, но и глинтвейн, травяной или фруктовый чай и многое другое.

Принцип работы

Машина представляет собой емкость с лопастями для перемешивания содержимого. Благодаря термостату, который обеспечивает температурный режим в пределах 30-95 °С, шоколад постоянно находится в жидком состоянии. Вращающиеся лопасти способствуют образованию однородной шоколадной массы вязкой консистенции.

Корпус устройства чаще всего выполняется из латуни, нержавеющей стали или поликарбоната. Колба — из прозрачного или непрозрачного ударопрочного пищевого пластика.

Устройство работает от сети с напряжением 220 В, некоторые модели – при 230 В. Для запуска машины достаточно заполнить колбу смесью и нажать кнопку включения/выключения. Время приготовления напитка – 10-15 минут. Если на термостате установить определенную температуру, можно будет сохранять напиток горячим на протяжении нескольких часов.

Виды шоколадных аппаратов в зависимости от способа приготовления напитка

В зависимости от принципа разогрева шоколадной смеси выделяют два вида устройств:

с плавлением сухого продукта на металлической пластине (ТЭНе);

с плавлением на «водяной бане».

Большинство пользователей предпочитают шоколадные машины с пластиной, отмечая их экономичность и надежность. Баристы советуют выбирать вариант с «водяной баней» для более насыщенного вкуса напитков.

Виды шоколадниц по конструктивным особенностям

Представленные на рынке устройства могут быть двух видов:

аппарат с одним или двумя контейнерами, предназначенный для плавления и подогрева плиточного шоколада или шоколадного порошка, фруктовых соусов и топингов до заданной температуры;

шоколадный фонтан, плавящий стружку или цельную плитку, поддерживающий постоянную температуру подачи готовой смеси (60-70°С).

Шоколадный фонтан – чрезвычайно зрелищное устройство. Он используется для эффектной подачи горячего шоколада на презентациях, банкетах и праздничных мероприятиях.

Лучшие модели

Аппараты для горячего шоколада итальянской фирмы Ugolini считаются одними из лучших и являются лидерами продаж. На сайте компании Петрохладотехника представлены импортные модели различной функциональности и дизайна. Предлагаются новинки Ugolini и других популярных производителей профессионального оборудования для баров, фаст-фудов и кафе: Kocateq, Gastrorag, Hurakan, Airhot, Johny, CAB и Bras.