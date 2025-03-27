В ночь с 25 на 26 марта российские вооружённые силы провели одну из наиболее масштабных атак на тыловые объекты Вооружённых сил Украины за весь период проведения специальной военной операции. По информации военных Telegram-каналов, удары продолжались около шести часов и охватили сразу несколько регионов Украины. Основными целями стали склады боеприпасов, аэродромы, ремонтные площадки, штабы и логистические объекты. Передает ВД.

Особенно мощный удар пришёлся на Кривой Рог. Как сообщает Telegram-канал «Хроники Гераней», это направление стало главным в текущей операции. Здесь в результате атаки около десяти ударных беспилотников «Герань» были поражены объекты 434-го арсенала ВСУ. Уничтожены два военных грузовика, повреждена бронетехника западного производства, включая машины ATF Dingo и MaxxPro. На территории вспыхнул крупный пожар, сопровождавшийся разрушением строений и детонацией боекомплекта.

В Киевской области под удар попал аэродром «Васильков». По данным источников, разрушены производственные помещения, где собирались авиационные боеприпасы, частично повреждены штабные структуры и службы оперативного дежурства. Также зафиксировано уничтожение оборудования, обеспечивавшего обслуживание авиадвигателей и контроль полётов. Всего после полуночи в разных регионах Украины зафиксировано более 20 взрывов. Мониторинговые ресурсы сообщают, что в воздухе находилось свыше 100 дронов, хотя украинская сторона предполагает, что их общее количество могло достигать 200, учитывая вероятные вторичные взрывы.

Массированные удары пришлись и на другие области. В Сумской области поражён штаб территориальной обороны, в городе Синельниково — база размещения украинских подразделений. В Краматорске атаковано здание СБУ, где, по данным источников, в момент удара проходило совещание командования оперативно-тактической группировки «Луганск».

Telegram-каналы также сообщают о точечном ударе ракеты «Искандер» по объекту организации «Мрия», выполнявшему функции скрытого командного пункта ВСУ. В результате атаки ликвидировано не менее 15 украинских военнослужащих, ещё более 20 получили ранения. Помимо этого, уничтожена западная бронетехника, находившаяся на территории объекта.

Ещё один мощный удар был нанесён по городу Изюм в Харьковской области. Там беспилотники разрушили логистический центр и склад 3-й бригады ВСУ, располагавшиеся на базе комбикормового завода. Пожар охватил более восьми тысяч квадратных метров. Сгорели семь складов с запчастями для танков Leopard 2A4, БМП M2 Bradley и БТР M113, а также с боеприпасами и топливом. Два здания получили повреждения от взрывной волны.

В Кировоградской области зафиксировано попадание по 434-му арсеналу — основной удар пришёлся на склады и автопарк. В Киевской области пострадали объекты 635-го зенитного батальона ВСУ: уничтожена складская зона площадью около тысячи квадратных метров.

Авторы Telegram-канала «Легитимный» обратили внимание на изменение тактики российских войск. Отмечается, что теперь перед нанесением ударов проводится разведка, а атаки становятся точечными и направлены на конкретные цели. На этот раз эпицентром операции стал Кривой Рог.