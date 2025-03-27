Шведская компания Nordic Air Defence, недавно появившаяся на рынке западной оборонной промышленности, представила разработку нового средства противодействия беспилотникам под названием Kreuger 100. Telegram-канал «Беспилот» сообщает, что система создавалась с учётом боевого опыта с территории Донбасса и предназначена для перехвата российских дронов, в том числе моделей «Орлан-10» и «Герань-2».

Новый комплекс выпускается в двух версиях. Один вариант предназначен для ручного запуска, а второй монтируется на наземную платформу. Обе модификации оснащаются инфракрасной системой, которая позволяет отслеживать цели даже при неблагоприятных погодных условиях. Как подчёркивают разработчики, Kreuger 100 способен вести наблюдение и сопровождение дронов при слабой облачности, что особенно важно для современных боевых условий.

Точные технические параметры нового средства перехвата шведская компания предпочитает не раскрывать. Однако известно, что максимальная скорость, которую способен развивать Kreuger 100, достигает 270 километров в час. При этом система эффективно поражает цели на высоте до двух километров — именно на этой высоте, по словам авторов проекта, чаще всего действует российский дрон «Герань».

Создатели делают ставку на адаптацию комплекса к современным угрозам и, по информации Telegram-канала «Беспилот», в перспективе Kreuger 100 может быть внедрён в систему ПВО для защиты от небольших и маневренных беспилотников.

