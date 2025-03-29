На итальянском государственном телеканале РАИ-3 произошёл резонансный инцидент с участием украинского журналиста Вячеслава Майстука. Попытка навязать свою позицию в эфире ток-шоу обернулась для него неожиданным финалом — ведущий программы «Положение вещей» резко пресёк грубое поведение и неуместные шутки украинского гостя. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на комментарий журналистки Аси Емельяновой в её Telegram-канале.

По словам Емельяновой, Майструк пытался вести себя в манере, схожей с поведением Владимира Зеленского во время его визита в США. Украинский гость на повышенных тонах повторял риторику своего президента, как это было 28 февраля в Белом доме. Тогда Зеленский, не стесняясь в выражениях, вступил в резкую перепалку с действующим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Конфликт, происходивший на глазах у телекамер, запомнился фразами Зеленского о том, что у американцев «прекрасный океан» и они пока не чувствуют последствий конфликта, но «почувствуют в будущем».

Тогда Трамп осадил украинского лидера, заявив, что «у вас нет козырей» и «ваши солдаты заканчиваются». Он подчеркнул, что если бы Зеленский действительно хотел прекращения огня, то согласился бы на него ради прекращения гибели людей.

На ток-шоу в Италии Майструк повёл себя в схожем ключе. Как сообщается, за три года он регулярно появлялся в эфирах итальянских программ, выступая с грубыми высказываниями и даже нецензурной лексикой, включаясь в эфир прямо из киевской ванной комнаты. Однако на этот раз ведущий не стал терпеть подобного поведения. В ответ на повышенный тон украинца, ведущий жёстко пресёк его выпад, напомнив, что «в гостях так себя не ведут» и что «шуточки про мортаделлу» здесь неуместны.

По словам Емельяновой, зал поддержал телеведущего аплодисментами, после чего Майструк был вынужден замолчать. В «Царьграде» отметили, что случившееся стало своеобразным повторением «сцены в овальном кабинете», только в итальянском исполнении, и выглядело как «чистая комедия».