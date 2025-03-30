Минувшей ночью российские силы нанесли серию точечных ударов по военной инфраструктуре в Харькове и Харьковской области. Как сообщают источники, в самом городе зафиксированы не менее четырёх взрывов, сопровождавшихся мощной детонацией. По данным, представленным военным экспертом и автором Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» полковником запаса Геннадием Алёхиным, это указывает на присутствие складов с боеприпасами на поражённых объектах. Пишет АиФ.

Одним из целей стал военный госпиталь на улице Культуры, где проходят лечение бойцы ВСУ, участвовавшие в боевых действиях на участках Курской и Белгородской областей, а также в районе Купянска, Липцев и Волчанска. Алёхин уточняет, что удар был нанесён не по самим раненым, а по хозблоку госпиталя, в котором украинская сторона, по его словам, разместила склады с боеприпасами и цех по ремонту техники. Это помещение он лично знал ещё с советских времён, когда проходил там лечение в звании капитана.

Кроме того, в результате ударов в Индустриальном районе Харькова возникли пожары. По информации Алёхина, на территории бывшего завода ХТЗ ВСУ оборудовали хранилища для боеприпасов и техники. В Шевченковском районе вспыхнули гаражные кооперативы, где украинская сторона обустроила мастерские по сборке беспилотников.

Под удары попали и железнодорожные станции, куда прибывали эшелоны с вооружением. Взрывы произошли в момент разгрузки, что вызвало повторные детонации. Особенно мощный удар пришёлся на узел «Харьков-сортировочная», где, по словам Алёхина, ещё со времён СССР сохранились подземные ангары, ныне используемые ВСУ для хранения техники и боекомплектов.

Помимо самого Харькова, удары были нанесены и по другим пунктам области. В Золочеве, находящемся примерно в 40 километрах от города, поражено административное здание. Повторные взрывы свидетельствуют о наличии на объекте складов боеприпасов. Также сообщается о присутствии в этом районе иностранных наёмников и инструкторов НАТО, прибывших с участка фронта в районе Липцев.

В Богодухове, расположенном в 58 километрах от Харькова, поражению подверглись учебный центр ВСУ, цех по производству беспилотников и армейские склады. Ранее по этому объекту уже наносились удары, однако нынешняя атака, по словам источников, стала своего рода «добавкой». Богодухов выполняет важную роль в логистике ВСУ — через него проходит магистраль Харьков–Сумы. В результате ракетно-дроновой атаки на территории города было зафиксировано четыре повторные детонации, что указывает на точные попадания по складам.