Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ на границе Белгородской области, о чём сообщают военкоры с мест боевых действий. По данным телеграм-канала «Суджа Родная», обстановка на приграничье остаётся крайне напряжённой, особенно в районах Демидовки и Поповки, где сохраняется высокая интенсивность столкновений. Пишет Блокнот.

В течение последних суток противник вновь предпринял попытки закрепиться в населённых пунктах, однако все атаки были отбиты. Для отражения штурмов активно применялись артиллерийские средства и ударные дроны. На подступах к Поповке были обнаружены разрозненные вражеские группы, пытавшиеся скрыться в лесополосах и подземных укрытиях. Российские подразделения системно зачищают территорию и не дают противнику возможности организовать оборону. Попытка массового прорыва украинских сил в населённый пункт завершилась их ликвидацией — точечные удары нанесли серьёзный урон наступающим. Тем, кому удалось укрыться, также не удалось удержаться — FPV-дроны прицельно отработали по убежищам, полностью подавив сопротивление.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Северный ветер», Демидовка остаётся одним из наиболее активных участков линии боевого соприкосновения. Восточная часть села по-прежнему под контролем российских сил, в то время как украинская сторона стягивает в район дополнительные силы. Только за сутки было предпринято не менее пяти штурмовых атак, ни одна из которых не увенчалась успехом. Те украинские бойцы, кому удалось достичь окраин села, вынуждены укрываться в подвалах, но и там российские штурмовые группы с поддержкой артиллерии и беспилотников продолжают выбивать противника.

Также удары наносятся по резервам ВСУ, размещённым в Сумской области. По поступающим данным, уничтожены 12 штурмовых групп, а также автомобильная и бронетехника. Кроме того, ликвидированы миномётные расчёты, обстреливавшие российские позиции. Всего за сутки было уничтожено четыре единицы техники, включая три бронированные машины.

Как сообщает телеграм-канал «Генеральный штаб», несмотря на то что количество сообщений о боях на границе сократилось, интенсивность атак со стороны ВСУ остаётся высокой. Попытки прорыва продолжаются, но ни один населённый пункт на территории России противнику взять не удалось. Хотя за Демидовку и Поповку велись ожесточённые бои и населённые пункты переходили из рук в руки, в данный момент инициатива остаётся за российскими силами. В то же время украинская армия сохраняет наступательный потенциал, что делает обстановку на этом направлении по-прежнему напряжённой.