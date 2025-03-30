Оператор ПЗРК Вооружённых сил России с позывным “Дава” успешно уничтожил украинский разведывательный беспилотник, пролетавший над передовыми позициями российских подразделений. По информации, опубликованной военным корреспондентом Александром Симоновым, сбитый аппарат был выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и использовался ВСУ для ведения воздушной разведки.

Уничтожение цели было произведено с использованием переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С». Этот комплекс поступил на вооружение в 2002 году и представляет собой модернизированную версию советской ПЗРК. Он отличается повышенной эффективностью при поражении воздушных объектов на малой высоте, включая беспилотники и крылатые ракеты. Согласно техническим характеристикам, вероятность попадания по таким целям составляет от 0,8 до 0,9.

После поражения цели российский военнослужащий эмоционально отреагировал на результат — он закричал от радости и начал танцевать прямо с отстрелянной установкой в руках. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовал Александр Симонов в своём телеграм-канале. В подписи к ролику военкор отметил: «Эмоции бойца бесценны».

Данный эпизод стал ещё одним подтверждением боевой эффективности ПЗРК «Игла-С» в условиях современных тактических задач на линии фронта.

