В Telegram-канале телеканала RT опубликованы кадры уникальной боевой операции, проведённой бойцами 810-й бригады морской пехоты Вооружённых сил России в декабре 2024 года на реке в районе Суджи Курской области. Видеозапись показывает, как российские морпехи под плотным огнём противника пересекают водную преграду на лодке, а позже вступают в бой с украинскими военными и ликвидируют часть вражеских сил.

Как сообщается, в ходе операции подразделению удалось прорваться к участку дороги, по которому шло снабжение Вооружённых сил Украины и зачистить несколько лесных массивов. Это дало возможность взять под контроль важный логистический маршрут в приграничной зоне.

Подробности рассказал командир одной из штурмовых групп с позывным Гюрза. По его словам, в первый рейс через реку удалось переправить 26 бойцов. Этому способствовал туман, который частично прикрыл продвижение. Несмотря на плотный обстрел со стороны ВСУ, включая удары миномётов и дронов, группа успешно высадилась на противоположный берег. В дальнейшем под обстрелом было переправлено ещё более 30 военнослужащих.

Морпех с позывным Шишка добавил, что российские солдаты заранее узнали о планируемой атаке со стороны ВСУ. Как рассказал боец, по прозвищу Сибирь, ему удалось незаметно подобраться к украинским позициям и перехватить переговоры, в которых упоминалась подготовка к штурму двумя группами. Уже через час украинские силы окружили позицию морпехов, но российские бойцы организовали круговую оборону и удерживали участок до прибытия подкрепления.

В результате военнослужащим 810-й бригады удалось удерживать плацдарм в течение недели. После подхода основных сил был установлен полный контроль над дорогой, через которую противник осуществлял снабжение.

