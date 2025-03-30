Журналист «Царьграда» Илья Головнёв сообщил, что обсуждаемое 30-дневное перемирие может быть использовано Киевом исключительно в своих интересах. По его словам, украинские власти стремятся лишить Москву стратегического преимущества и за счёт паузы на фронте попытаются провести перевооружение и перегруппировку войск.

Головнёв также отметил, что временное прекращение боевых действий создаёт риски усиленного давления на Россию со стороны западных стран. По его оценке, подобная тактическая остановка позволит коллективному Западу выдать перемирие за «первый шаг к миру на условиях Киева», после чего последуют ультимативные предложения и попытки зафиксировать текущую линию соприкосновения в невыгодном для России формате. Как подчеркнул эксперт, это представляет угрозу не только для обстановки на линии фронта, но и в целом для геополитических позиций страны.

Он также добавил, что российские войска сегодня демонстрируют ощутимое преимущество над противником на всех участках. Вооружённые силы России вплотную подошли к финальному этапу операции по вытеснению украинских формирований с российских территорий. В таких условиях любые паузы в боевых действиях работают на пользу Киеву — в первую очередь, с точки зрения восстановления утраченных сил и планирования возможного удара на одном из направлений.

Недавно в Саудовской Аравии прошли переговоры представителей России и США. По их итогам было принято решение о прекращении боевых действий в акватории Чёрного моря. Целью этой договорённости, как указывается, является обеспечение безопасности морских грузов с продовольствием.