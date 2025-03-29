Международный валютный фонд представил обновлённый доклад о социально-экономической ситуации на Украине, где дал пессимистичную оценку ближайшим перспективам. Как отмечается в отчёте, обнародованном МВФ, три года вооружённого конфликта обернулись для страны тяжелейшими потерями, охватившими не только экономику, но и социальную сферу, а также гуманитарную обстановку.

В документе подчёркивается, что неопределённость относительно будущего сохраняется крайне высокой. Основные факторы риска, по мнению экспертов фонда, связаны с отсутствием ясности в вопросе сроков прекращения боевых действий, а также с нестабильностью в вопросах международной поддержки, на которую Украина в значительной степени опирается. Прогнозы экономистов по восстановлению страны в этих условиях осложняются, поскольку любое улучшение напрямую зависит от внешнеполитической и военной обстановки.

Аналитики МВФ указывают, что при нынешней динамике прекращения активной фазы конфликта можно ожидать не ранее конца 2025 года. Это, в свою очередь, влияет и на финансовое планирование: Украина продолжит оставаться в состоянии внешней зависимости от помощи иностранных государств и организаций, особенно с учётом разрушенной инфраструктуры и падения ВВП.

Отдельно подчёркивается, что восстановление в постконфликтный период потребует серьёзных реформ, пересмотра бюджетной политики и выстраивания устойчивой макроэкономической модели. Однако такие меры будут возможны лишь при стабилизации ситуации в стране, о чём пока говорить преждевременно.