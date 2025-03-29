В Херсоне нанесён один из самых мощных ударов за весь март — по информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате массированной атаки был поражён крупный склад Вооружённых сил Украины, тщательно замаскированный под овощехранилище. Как уточнил Лебедев в своём Telegram-канале, по этому объекту пришлось не менее 36 снарядов. Под прикрытием сельхозобъекта находилась база, доверху забитая боеприпасами.

Лебедев сообщил, что это была не единственная цель, которую удалось накрыть. По его словам, были также нанесены удары по херсонскому железнодорожному вокзалу, а также по стоянке техники, связанной с беспилотными летательными аппаратами. По данным из подполья, в районе автовокзала уничтожены несколько пикапов, на которых были установлены системы для запуска дронов, вместе с расчётами операторов БПЛА.

Координатор отметил, что результатами атаки стала серьёзная детонация боеприпасов — взрывы на территории овощехранилища продолжались до самого вечера. Лебедев добавил, что в результате удара могли быть выведены из строя десятки единиц военной техники противника.

Жители Херсона, передавшие информацию Лебедеву, также отметили эффективность удара. Один из собеседников подпольщика назвал атаку на железнодорожный вокзал «отличной работой» и выразил надежду, что «ребята не сбавят темп». Судя по сообщениям, херсонский железнодорожный узел теперь не может использоваться по назначению — его работа фактически парализована, что наносит серьёзный удар по логистике украинской армии в этом районе.