Металлобаза – это место, где можно приобрести различные виды металлопроката для строительных, производственных и промышленных нужд. В зависимости от специфики заказа, металлобаза предлагает черный, нержавеющий, цветной и специализированный металлопрокат, который отличается по своим характеристикам, способу производства и области применения.

Современные металлобазы реализуют широкий ассортимент металлических изделий, включая сортовой, листовой, трубный и фасонный прокат. Каждый тип продукции предназначен для выполнения определенных задач в строительстве, машиностроении, нефтегазовой отрасли, судостроении и других сферах. Рассмотрим основные виды металлопроката и их особенности.

Черный металлопрокат

Черный металлопрокат – это изделия, изготовленные из углеродистой или низколегированной стали. Основные характеристики:

Высокая прочность и износостойкость.

Возможность сварки и механической обработки.

Доступная стоимость по сравнению с нержавеющим и цветным металлом.

Применяется в строительстве (арматура, балки, швеллеры), машиностроении (коленчатые валы, каркасы), судостроении и транспортной отрасли.

Нержавеющий металлопрокат

Нержавеющая сталь отличается высокой коррозионной стойкостью благодаря наличию в составе хрома и никеля. Основные виды нержавеющего металлопроката:

Листы и рулоны – используются в пищевой, химической и медицинской промышленности.

Трубы – применяются в системах водоснабжения и газопроводах.

Профили и прутки – востребованы в строительстве и производстве мебели.

Сортовой металлопрокат

Сортовой металлопрокат включает в себя изделия различной формы и сечения:

Арматура – применяется в железобетонных конструкциях.

Круглая сталь (кругляк) – используется в машиностроении, станкостроении, строительстве.

Квадрат, шестигранник – широко применяется в изготовлении металлоконструкций.

Балка, швеллер, уголок – используются в строительных конструкциях и опорах.

Листовой металлопрокат

Листовой прокат представлен различными типами стальных листов:

Горячекатаный лист – прочный, применяется в строительстве и машиностроении.

Холоднокатаный лист – имеет высокую точность размеров и гладкую поверхность, используется в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники.

Оцинкованный лист – устойчив к коррозии, применяется в кровельных покрытиях и вентиляционных системах.

Перфорированный лист – востребован в декоративных и инженерных решениях.

Трубный прокат

Металлические трубы делятся на несколько типов:

Электросварные трубы – используются в строительстве, водопроводах, газопроводах.

Бесшовные трубы – обладают высокой прочностью и применяются в нефтегазовой и химической промышленности.

Профильные трубы – используются в металлоконструкциях, каркасах зданий и мебели.

Фасонный прокат

Фасонный металлопрокат включает:

Швеллер – применяется в строительстве, машиностроении и станкостроении.

Двутавровые балки – используются в строительстве и мостостроении.

Уголок (равнополочный и неравнополочный) – применяется для создания каркасных конструкций.

Цветной металлопрокат

Изделия из цветных металлов отличаются устойчивостью к коррозии и легкостью:

Алюминиевый прокат – востребован в авиации, строительстве, электротехнике.

Медный прокат – используется в электротехнической и сантехнической сферах.

Латунный и бронзовый прокат – применяются в судостроении и производстве деталей с высокой износостойкостью.

Разнообразие металлопроката позволяет выбрать оптимальный вариант для любых производственных и строительных нужд. При выборе металла важно учитывать его прочностные характеристики, стойкость к внешним воздействиям и сферу применения. Металлобаза, предлагающая широкий ассортимент продукции, качественное обслуживание и дополнительные услуги (резку, гибку, оцинковку), поможет подобрать материалы, соответствующие требованиям конкретного проекта.