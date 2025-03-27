Российский политолог Сергей Марков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о возможном весеннем наступлении российской армии. В своём Telegram-канале он выразил мнение, что суть подобных заявлений не имеет ключевого значения, поскольку стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции сейчас находится в руках Вооружённых сил России.

По мнению Маркова, заявление президента Украины может быть связано либо с полученными разведданными о готовящихся действиях российских войск, либо с попыткой заранее оправдать возможные удары со стороны ВСУ по территории Белгородской и Курской областей. Он также не исключил, что таким образом Зеленский может намеренно вводить в заблуждение западных партнёров, чтобы убедить их в необходимости отправки войск на украинскую территорию.

При этом политолог подчёркивает: независимо от целей, которые могут стоять за этими заявлениями, текущая обстановка на фронте указывает на то, что российская армия продолжает удерживать стратегическое преимущество.

«Непонятно (…) Или Зеленский просто врет западникам, чтобы уговорить их вести войска на Украину? Но армия России владеет стратегической инициативой в любом случае», — подытожил Марков.