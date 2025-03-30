В населённом пункте Гуево Курской области была ликвидирована группа украинских боевиков, укрывавшихся в одном из подвалов. Видео, зафиксировавшее действия российских бойцов, было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как бойцы спецназа «Анвар» штурмуют укрытие, где находились не менее пяти человек. Также на записи запечатлены удары по складу с боеприпасами, усилителю сигнала и блиндажу, в котором укрывались ещё трое противников.

По информации RT, при атаке использовались беспилотники и неуправляемые авиационные ракеты типа С8. Средства поражения применялись как с воздуха, так и с земли, что позволило добиться максимального эффекта при минимальных затратах ресурсов.

Оперативную сводку по результатам удара опубликовал Telegram-канал Минобороны России. Согласно представленным данным, в ходе последнего этапа операции было уничтожено до 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская пушка, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 24 марта, СМИ сообщили об успешных действиях российских военных в Белгородской области. Украинские подразделения попытались захватить село Демидовка, однако атака была отбита. Противник понёс потери и был вынужден отступить в Сумскую область.

