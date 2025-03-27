Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Вести» выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза, указав на двойные стандарты в вопросах демократии и прав человека. Он предложил гипотетически запретить английский язык в Ирландии или французский в Швейцарии, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько избирательно ЕС трактует демократические нормы.

По словам министра, на Украине власти уже много лет целенаправленно уничтожают русский язык, однако Запад не только закрывает на это глаза, но и продолжает представлять подобные действия как «борьбу за свободу». Лавров отметил, что, будь Ирландия или Швейцария в аналогичной ситуации, реакция европейских элит была бы диаметрально противоположной — раздался бы громкий протест.

Комментируя обвинения в нарушении территориальной целостности Украины, Лавров напомнил, что именно Киев первым нарушил Устав ООН, начав притеснение русского языка. Он подчеркнул, что если государство хочет, чтобы уважали его границы, оно должно в первую очередь уважать свой народ — его культуру, язык и право на воспитание детей в соответствии с традициями.

Министр также обратил внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее выразила тревогу по поводу угрозы европейским ценностям в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. По мнению Лаврова, подобные высказывания особенно лицемерны, учитывая молчание Брюсселя о принимаемых в Киеве законах, направленных на искоренение всего русского.

В завершение Лавров отметил, что в мировой экспертной среде всё чаще звучат оценки, согласно которым именно киевский режим на протяжении многих лет вел страну к военному конфликту и в конечном итоге сам его спровоцировал. Эти взгляды, по его словам, находят всё большее понимание даже в США.