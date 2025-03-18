Корейские машины зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые. Их моторы выхаживают 300–400 тыс. км при хорошем обслуживании, подвеска спокойно переносит российские дороги, а коробки передач (как АКПП, так и вариаторы) достаточно ресурсные. Но при этом новые оригинальные запчасти на корейские автомобили стоят немало. Особенно если речь идет о моторах, КПП, кузовных деталях и электронике. Тут и приходят на помощь б/у и контрактные запчасти Hyundai, Kia, Genesis, на которых можно сэкономить до 60–70% по сравнению с новыми деталями, сохраняя при этом оригинальное качество.

Двигатели и коробки передач

Корейские моторы в целом надежны, но у каждой модели есть свои особенности. Контрактные двигатели – один из самых востребованных товаров, особенно для Hyundai Solaris, Kia Rio, Creta, Tucson, Optima и Santa Fe.

Какие моторы можно брать б/у?

G4FC (1.6), G4KD/G4KE (2.0) – классические атмосферные моторы без проблем, но перед покупкой стоит проверить компрессию и состояние цепи ГРМ.

G4NA (2.0) – надежный, но любит качественное масло, так что лучше проверять его историю.

G4FJ (1.6 T-GDI) – мощный, но чувствителен к перегреву и маслу. Если покупаете контрактный, уточняйте, не перегревался ли он.

С автоматами ситуация проще. АКПП A6MF1/A6LF2, устанавливаемые на большинство моделей Kia и Hyundai, считаются одними из самых надежных. Главное – менять масло каждые 60 000 км.

Роботы DCT7 (7DCT) и 6DCT – не самые проблемные, но если покупаете контрактную коробку, важно проверить состояние сцепления и мехатроника. А вот вариаторы (IVT, CVT) лучше брать только с минимальным пробегом – их ресурс ограничен, и у многих они начинают «умирать» к 150 тыс. км.

Кузовные детали и оптика

Одна из главных причин, по которой владельцы корейцев обращаются на разборки, – это кузовные элементы.

У Kia и Hyundai тонкий слой краски и слабая защита от коррозии, поэтому даже небольшие сколы могут превращаться в ржавчину. Если машина побывала в серьезном ДТП, найти оригинальные новые детали бывает проблематично, а контрактные двери, капоты, бампера, крылья, решетки радиатора – идеальный вариант.

Фары, фонари, зеркала – такие б/у запчасти на Kia и Hyundai можно ставить без опасения, главное – проверять, чтобы не было запотевания, трещин и сколов.

Но есть важный момент: в моделях Kia и Hyundai есть отличия в фарах и бамперах для разных рынков. Например, у Kia K5 американские и европейские бампера не совпадают по креплениям, а у Hyundai Sonata в зависимости от года выпуска может отличаться форма передней оптики.

Подвеска и рулевое управление

Сайлентблоки, амортизаторы, рычаги, рулевые рейки – это то, что на корейцах требует замены чаще, чем на японцах или немцах. Но рычаги и ступицы вполне можно брать б/у, если они не имеют серьезных повреждений.

Рулевые рейки Hyundai/Kia служат 100–150 тыс. км, после чего могут появляться стуки. Но на контрактных версиях они часто бывают в отличном состоянии.

Амортизаторы можно брать, если они не текут, но рессоры и пружины лучше покупать новыми – их ресурс сложно оценить на глаз.

Выхлопная система и турбины

Катализаторы и глушители на корейских авто часто требуют замены уже к 100–120 тыс. км. Оригинальный новый катализатор стоит дорого, поэтому многие покупают б/у коллекторы, пауки и резонаторы. Главное – убедиться, что они не прогорали.

Для моторов 1.6 T-GDI, 2.0 T-GDI можно найти контрактные турбины в отличном состоянии. Главное – проверить осевой люфт и состояние крыльчатки.

Что НЕ стоит покупать б/у?

Несмотря на то, что рынок б/у запчастей на корейцев развит, есть детали, которые лучше брать новыми: резиновые элементы (пыльники, сайлентблоки, втулки стабилизаторов), помпы и ремни ГРМ – даже если выглядят нормально, реальный ресурс неизвестен.