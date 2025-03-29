Планы о масштабном наступлении Вооружённых сил России стали предметом обсуждения в докладе Генштаба ВСУ, о чём сообщает агентство Associated Press. По утверждению украинского командования и двух источников из стран G7, активная фаза операции якобы начнётся уже в ближайшие недели и затянется на срок от шести до девяти месяцев. Основными направлениями ударов называют Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области, однако, как заявляется, бои могут охватить всю линию фронта протяжённостью более тысячи километров.

При этом военные корреспонденты телеграм-канала «Рупор Фауста» считают, что подобные заявления имеют пропагандистский характер. По их мнению, это попытка Киева и Запада сформировать образ России как агрессора, срывающего любые попытки к переговорам. Именно поэтому в украинских заявлениях используется риторика о «полномасштабной атаке», которая якобы может стать предлогом для откладывания мирного диалога со стороны Москвы.

Украинские представители продолжают утверждать, что российская армия усиливает атаки на линии соприкосновения для улучшения тактических позиций. При этом президент Владимир Зеленский, ссылаясь на разведданные, обвиняет Москву в затягивании переговоров и попытках выиграть время ради новых территориальных приобретений. По словам главы Украины, Россия стремится говорить о переговорах с более выгодной позиции.

В то же время, как отмечают источники, происходящее может быть направлено не столько против России, сколько на внутреннюю и внешнеполитическую манипуляцию. В частности, на Дональда Трампа, от которого Киев так и не получил обещанных контрактов и гарантий поддержки. Военный офицер ВСУ, комментируя ситуацию, выразил опасения, что российские силы могут перебросить опытные подразделения с других направлений, например из-под Курска, на южный фланг. Кроме того, украинский командир с позывным «Итальянец» сообщил о росте активности в Покровском районе Донецкой области и концентрации российских боеприпасов в районе Селидово.