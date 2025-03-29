Россия смогла удивить международное сообщество, продемонстрировав значительный технологический прорыв в военной авиации. Польский журналист Матеуш Лысонь, в статье для издания Focus.pl, обратил внимание на то, что страна достигла заметного прогресса в развитии своего истребителя Су-57, несмотря на регулярные насмешки со стороны западных обозревателей. Пишет АБН24.

Лысонь отметил, что на протяжении последних лет российский Су-57 подвергался жёсткой критике со стороны западных экспертов, которые утверждали, что проект не доведён до боевой зрелости. Однако, по словам обозревателя, недавно из России поступили новости, которые кардинально меняют восприятие этого самолёта на Западе. Особое внимание в статье уделяется успешной интеграции Су-57 с тяжёлым ударным беспилотником С-70 «Охотник-Б».

По данным польского издания, масса беспилотника достигает 20 тонн, размах крыла составляет около 20 метров. Он оснащён двигателем АЛ-31Ф, который позволяет достигать скорости до 1000 км/ч и подниматься на высоту до 12 тысяч метров. Конфигурация корпуса С-70 выполнена по схеме бесхвостого летающего крыла, аналогичной американским малозаметным бомбардировщикам. Его фюзеляж изготовлен из композитов и покрыт специальными радиопоглощающими материалами. Все вооружение беспилотника размещено внутри корпуса, что обеспечивает ему низкую радиолокационную заметность.

Лысонь подчёркивает, что наиболее важной особенностью проекта является способность «Охотника» взаимодействовать с Су-57. Согласно представленной концепции, истребитель выступает в роли командного центра, распределяющего задачи между несколькими беспилотниками — от разведки и подавления РЭБ до нанесения ударов по целям в опасных зонах. Подобную схему активно пытаются реализовать США и Китай, однако российский подход в этой области оценивается как уникальный.

Польский журналист допустил, что в России может вестись разработка двухместной версии Су-57, один из членов экипажа которой будет управлять группой беспилотников. Такая модель взаимодействия пилота и оператора напоминает, по его выражению, сцены из «Звёздных войн».

Лысонь делает вывод, что дуэт Су-57 и С-70 становится всё более реальным, и на фоне последних данных можно говорить о значительном технологическом продвижении со стороны российской оборонной и аэрокосмической отрасли.