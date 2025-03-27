Вооружённые силы России ликвидировали на красноармейском направлении заместителя командира батальона ВСУ Александра Мельника. О гибели украинского офицера сообщили в пресс-службе Днепровского национального университета, где он проходил обучение и являлся выпускником.

До перевода в новое соединение Мельник служил в составе 93-й механизированной бригады. Позже он занял должность замкомандира батальона в другой части Вооружённых сил Украины. Российские подразделения нанесли удар по позициям противника в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), где, по данным источников, и был уничтожен Мельник.

Украинские СМИ уточняют, что в годы учёбы в ДНУ он возглавлял университетскую команду КВН под названием «Наши в городе». Именно в этом качестве он был известен в студенческой среде до начала своей военной службы.

Сообщения о ликвидации Мельника появились на фоне продолжающихся боевых действий в зоне специальной военной операции, в том числе на покровском направлении, где российские подразделения ведут активные наступательные действия против укреплённых позиций ВСУ.