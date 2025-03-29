Российские сапёры применяют против передовой западной бронетехники, включая танки Abrams и Leopard, самодельные мины, себестоимость которых не превышает 200 рублей. Об этом бойцы Вооружённых сил России рассказали военному корреспонденту RT Максиму аль-Тури.

Как пояснил начальник инженерно-сапёрной лаборатории с позывным Раф, созданные своими силами мины показывают высокую эффективность против техники, защищённой многослойной бронёй. По его словам, производство таких зарядов занимает всего несколько часов и не требует значительных ресурсов. За три часа можно изготовить целую партию, пригодную для боевого применения.

Военный отметил, что одна такая самодельная мина обходится всего в 200 рублей, но при этом способна вывести из строя американский танк Abrams, стоимость которого составляет миллионы долларов. Раф подчеркнул, что результативность подобных решений очевидна — минимальные затраты позволяют добиваться ощутимого урона противнику.

Военкор RT Максим аль-Тури также обратил внимание на то, что деятельность инженерных подразделений напрямую влияет на общую эффективность действий российских войск. По его словам, именно такие технические и тактические наработки повышают результативность на линии соприкосновения.