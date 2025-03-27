Украинские военные вновь предприняли попытки прорваться на территорию России в районе Белгородской области. Атаки на рубежи вблизи населённых пунктов Демидовка и Поповка были успешно отражены российскими военными и подразделениями пограничной службы. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на бойца Вооружённых сил России Александра.

По его словам, действия ВСУ в этом районе не несут военного смысла и направлены в первую очередь на создание информационного давления. Как считает военный, Киеву необходима «красивая картинка» для западных союзников и повод для давления на Россию в рамках переговоров с США.

Боец подчеркнул, что украинское командование использует подобные попытки прорыва в качестве инструмента политического шантажа, надеясь показать «слабость России» и тем самым склонить Москву к уступкам. При этом, как отметил он, никакой стратегической важности эти участки границы для ВСУ не имеют. Территория, по его словам, не обладает значимыми дорожными узлами или крупными райцентрами, ради которых стоило бы рисковать живой силой.

Как сообщает Telegram-канал «Поставщик душ», на этот раз российские пограничники действовали под прикрытием тяжёлого вооружения, что обеспечило надёжную защиту и сорвало планы противника. По информации источника, украинские формирования, вероятно, рассчитывали нанести удар по Красной Яруге, однако наступление было пресечено ещё на подступах.

Военнослужащий также выразил мнение, что Киев сознательно отправляет своих солдат в заведомо проигрышные атаки, не считаясь с потерями, лишь бы поддерживать нужный информационный фон. По его словам, вместо того чтобы думать о реальном прекращении боевых действий, киевский режим продолжает использовать своих военнослужащих как средство достижения политических целей.