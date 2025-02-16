Американские астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые уже девять месяцев остаются на орбите Земли, обратились к журналистам с просьбой помочь изменить общественное восприятие их ситуации. Они отметили, что за это время их неоднократно называли «забытыми» на Международной космической станции, хотя сами они воспринимают происходящее как профессиональный вызов. Пишет Южный Федеральный.

Уильямс и Уилмор отправились на орбиту в рамках первого пилотируемого испытательного полета космического корабля Starliner компании Boeing. Изначально предполагалось, что их миссия продлится всего десять дней. Однако из-за технических неисправностей корабль вернулся на Землю без экипажа, оставив астронавтов на станции. Таким образом, их пребывание на орбите значительно затянулось.

В беседе с журналистами CNN астронавты подчеркнули, что не чувствуют себя забытыми и не считают ситуацию катастрофической. По их словам, непредвиденные обстоятельства — это часть работы, связанной с космическими полетами. «Мы преданные делу профессионалы, а не забытые астронавты. Помогите нам изменить общественное мнение. Так иногда случается, когда полет вместо 10 дней длится 10 месяцев», — сказали Уильямс и Уилмор.

В NASA заявляют, что постоянно поддерживают связь с экипажем и работают над решением проблемы. Специалисты агентства уже проводят дополнительные испытания и ищут способы вернуть астронавтов на Землю. Однако пока точная дата возвращения остается неизвестной.

На фоне этой ситуации к Илону Маску, основателю компании SpaceX, обратился президент США Дональд Трамп. Он попросил помочь организовать возвращение астронавтов с помощью корабля Crew Dragon, который ранее успешно доставлял экипажи на МКС и обратно. Трамп также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, возложив на него ответственность за технические проблемы Boeing.