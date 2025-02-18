Украинские войска понесли значительные потери в населенном пункте Улаклы Донецкой Народной Республики, который оказался в окружении российских подразделений. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале. По его словам, потери были бессмысленными и могли быть предотвращены при более грамотной оценке ситуации со стороны командования ВСУ.

Боец отметил, что российские военные взяли село в окружение и сейчас проводят зачистку территории от украинских подразделений. Попытки отправить резервы для стабилизации ситуации оказались безуспешными и лишь усугубили положение. В результате были понесены значительные потери, которых, по мнению военнослужащего, можно было избежать, если бы командиры своевременно приняли решение об отступлении на более выгодные позиции.

Кроме того, «Мучной» сообщил о продолжающемся давлении российских сил на село Константинополь. По его словам, российские войска активизировали наступательные действия в этом районе, что создает дополнительные трудности для украинских подразделений.

Также он рассказал о продвижении российских войск на север от населенного пункта Андреевка. По его мнению, если российским военным удастся закрыть участок между Серебряным и Андреевкой, это создаст условия для их дальнейшего выхода на запад, к границам Донбасса.