Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета им. Плеханова, высказал предположение, что украинские вооруженные силы могут попытаться организовать наступление в Белгородской и Брянской областях. По его мнению, Киев стремится занять российские территории, чтобы в дальнейшем вести переговоры с более выгодной позиции. Эксперт отметил, что подготовка к таким действиям, вероятно, уже активно ведется.

Перенджиев обратил внимание на то, что помимо потенциальных действий в Курской области, украинская армия может сконцентрироваться на регионах, граничащих с Украиной. Он указал на участившиеся вылазки небольших диверсионных групп, что, по его словам, является попыткой Киева создать прецедент для возможного обмена территориями в будущем. Такие действия, как считает эксперт, направлены на отвлечение российских сил от активных операций в Донбассе.

“Украина пытается вынудить Россию перераспределить свои ресурсы, что может негативно сказаться на продвижении наших войск на востоке”, – подчеркнул Перенджиев. Он выразил опасения, что возможный прорыв украинских сил способен серьезно осложнить ситуацию на фронте и помешать успешному наступлению.

Кроме того, военный политолог предположил, что украинская армия может попытаться забросить диверсантов в стратегически важные регионы, включая зоны расположения атомных электростанций, таких как Смоленская АЭС. Однако Перенджиев уверен, что российские войска смогут оперативно мобилизовать резервы для защиты ключевых объектов и предотвращения возможных диверсий.