В ходе исследований в бассейнах Сан-Педро и Санта-Моника океанологи обнаружили значительное скопление останков китов. Как сообщает издание «Кулик» со ссылкой на дзен-канал «Круглая Земля», учёным удалось зафиксировать более 60 скелетов, которые стали частью семи подтверждённых «кладбищ», скрытых в глубинах океана.

Подобные находки не являются редкостью: с 1977 года в разных уголках мира было выявлено около 50 подобных зон скопления китовых останков. Однако исследователи предполагают, что на самом деле таких мест может быть в пять раз больше, так как далеко не все регионы мирового океана были тщательно обследованы.

Причины образования таких кладбищ остаются предметом научного интереса. Одной из возможных причин называют наличие так называемой бескислородной ловушки. В таких зонах разложение органики происходит значительно медленнее, что позволяет останкам сохраняться на протяжении длительного времени. По мнению специалистов, в бассейнах Сан-Педро и Санта-Моника именно эти условия стали решающим фактором, замедлив естественный процесс разложения китовых тел.

Также учёные обращают внимание на специфические особенности океанических течений в данном районе. В отличие от других прибрежных зон, здесь реки не впадают напрямую в океан, что приводит к более активному накоплению органического материала в определённых точках. Это создаёт условия для формирования своеобразных подводных кладбищ, которые постепенно пополняются новыми останками.

Исследования в данной области продолжаются, поскольку понимание процессов, происходящих на морском дне, может дать ценную информацию о закономерностях морских экосистем и о влиянии климатических изменений на биологические процессы в океанах.