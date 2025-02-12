Военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры, демонстрирующие разрушение последнего укрепленного района Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске. Объект располагался на территории шахты «Торецкая», находящейся в северной части города. Это событие стало ключевым моментом в длительной операции, завершившейся освобождением Дзержинска российскими силами.

Согласно данным, представленным подполковником Иваном Шульгой, командиром штурмового отряда, шахтный комплекс был одним из самых сложных оборонительных узлов ВСУ. Для его захвата российским войскам пришлось выработать особую стратегию. Сначала они вытеснили противника из зон высотной застройки, а затем продвинулись через частный сектор, где украинские силы укрепились, создав окопы и блиндажи буквально под каждым деревом. Одновременно российские подразделения заняли два террикона, что позволило им установить полный контроль над территорией шахты и её подступами.

Ключевую роль в успехе операции сыграла артиллерийская и авиационная подготовка. Российские силы в течение нескольких дней подвергали укрепрайон интенсивным обстрелам, разрушая оборонительные сооружения и нанося удары по складам боеприпасов, расположенным на территории шахты. На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены моменты детонации снарядов и бомб, вызывавших мощные взрывы. Ночью, благодаря тепловизору, можно было наблюдать, как территория укрепрайона буквально пылала.

Минобороны РФ официально объявило о взятии Дзержинска 7 февраля. Бои за этот город продолжались более полугода, и ВСУ стянули для его защиты восемь бригад. Освобождение Дзержинска стало важным этапом в ходе боевых действий, продемонстрировав эффективность тактики российских войск в условиях сложного городского рельефа и плотной обороны противника.