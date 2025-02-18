Российские войска, после освобождения Свердликово, продолжили наступление в юго-восточном направлении, встречая сопротивление со стороны украинских подразделений, которые атакуют южнее Суджи. В ближайшем будущем перед российскими войсками может возникнуть перспектива окружения украинского гарнизона, однако для этого потребуется время и дальнейшее развитие операций.

По данным военкоров, противник не только восполняет свои потери, но и активно наращивает численность своей группировки. Каждый день в район боевых действий поступают новые боевики, а также тяжелая техника, что позволяет ВСУ укреплять оборону и, вероятно, готовить новую попытку прорыва. Такая активность свидетельствует о том, что Киев, несмотря на трудности, не планирует сдавать позиции без боя.

Оккупированная территория Курской области, с севера от Суджи и на юг до границы с Сумской областью, находится под давлением российских войск со всех направлений. На северном фронте в Курской области российские подразделения заняли более половины Погребков и активно зачистили лесопосадки, устраняя опорные пункты противника. Боестолкновения также продолжаются в районе Черкасского Поречного.

На юге, у Куриловки, российские штурмовики уже вошли в боевые действия, пытаясь занять важные высоты для контроля над путями снабжения украинского гарнизона в Судже. Гуевский район также продолжает быть в центре боевых действий, где российские войска предпринимают попытки захватить господствующие позиции. Однако ВСУ активно защищают стратегически важный логистический маршрут из Сум в Суджу, что осложняет выполнение поставленных задач.